MQL5 リファレンスデータベースの操作DatabaseTableExists
DatabaseTableExists
データベース内の表の存在を確認します。
|
bool DatabaseTableExists(
パラメータ
database
[in] DatabaseOpen()で受信したデータベースハンドル。
table
[in] 表名。
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false 。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数を使用します。以下の応答が可能です。
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – テーブル名が指定されていない（空の文字列またはNULL）
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – 要求をUTF-8文字列に変換する際のエラー
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – 内部データベースエラー
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - 無効なデータベースハン
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) - リクエスト実行エラー
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) - 表が存在しない（エラーではなく、正常に完了する）
