|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWriteString.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.MQL5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する
#property script_show_inputs
//--- 端末からデータを受け取るパラメータ
input string InpSymbolName="EURUSD"; // 通貨ペア
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // 時間軸
input int InpMAPeriod=14; // MA 期間
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // 価格の種類
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // データコピー開始日
//--- データをファイルに書くパラメータ
input string InpFileName="RSI.csv"; // ファイル名
input string InpDirectoryName="Data"; // ディレクトリ名
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラムを開始する関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish; // データコピー終了日
double rsi_buff[]; // 指標値の配列
datetime date_buff[]; // 指標日付の配列
int rsi_size=0; // 指標配列のサイズ
//--- 終了時刻が現在の時刻
date_finish=TimeCurrent();
//--- RSI 指標ハンドルを受け取る
ResetLastError();
int rsi_handle=iRSI(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpMAPeriod,InpAppliedPrice);
if(rsi_handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- 指標ハンドルの受け取りに失敗
PrintFormat("Error when receiving indicator handle. Error code = %d",GetLastError());
return;
}
//--- 指標が全ての値を計算するまでループ内にとどまる
while(BarsCalculated(rsi_handle)==-1)
Sleep(10); // 指標が全ての値を計算出来るように一時停止
//--- 一定期間の指標値を複製する
ResetLastError();
if(CopyBuffer(rsi_handle,0,InpDateStart,date_finish,rsi_buff)==-1)
{
PrintFormat("Failed to copy indicator values. Error code = %d",GetLastError());
return;
}
//--- 指標値に適切な時間を複製する
ResetLastError();
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)
{
PrintFormat("Failed to copy time values. Error code = %d",GetLastError());
return;
}
//--- 指標で使用されたメモリを解放する
IndicatorRelease(rsi_handle);
//--- バッファサイズを受け取る
rsi_size=ArraySize(rsi_buff);
//--- 指標値を書き込むためにファイルを開く（ファイルが存在しない場合は自動的に作成される）
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_ANSI);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s file is available for writing",InpFileName);
PrintFormat("File path: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- 追加の変数を準備する
string str="";
bool is_formed=false;
//--- 買われ過ぎと売られ過ぎ領域を作る日付を書く
for(int i=0;i<rsi_size;i++)
{
//--- 指標値をチェックする
if(rsi_buff[i]>=70 || rsi_buff[i]<=30)
{
//--- これが領域の初めの値の場合
if(!is_formed)
{
//--- 値と日付を加える
str=(string)rsi_buff[i]+"\t"+(string)date_buff[i];
is_formed=true;
}
else
str+="\t"+(string)rsi_buff[i]+"\t"+(string)date_buff[i];
//--- 次のループ反復に移る
continue;
}
//--- フラグをチェックする
if(is_formed)
{
//--- 文字列が用意できたのでファイルに書く
FileWriteString(file_handle,str+"\r\n");
is_formed=false;
}
}
//--- ファイルを閉じる
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Data is written, %s file is closed",InpFileName);
}
else
PrintFormat("Failed to open %s file, Error code = %d",InpFileName,GetLastError());
}