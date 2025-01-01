ドキュメントセクション
MetaTrader 5ターミナルへの以前に確立された接続を閉じます。

shutdown()

戻り値

なし

例：

import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5パッケージについてのデータを表示する
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5ターミナルとの接続を確立する
if not mt5.initialize():
   print("initialize() failed")
  quit()
 
# 接続状態、サーバ名、取引口座に関するデータを表示する
print(mt5.terminal_info())
# MetaTrader 5バージョンについてのデータを表示する
print(mt5.version())
 
# MetaTrader 5ターミナルへの接続をシャットダウンする
mt5.shutdown()

参照

