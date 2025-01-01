ドキュメントセクション
ChartIndicatorsTotal

指定されたチャートウィンドウに適用された全ての指標の数を返します。

int  ChartIndicatorsTotal(
  long  chart_id,      // チャート識別子
  int  sub_window     // サブウィンドウ番号
  );

パラメータ

chart_id

[in]  チャート識別子。（ 0 は現在のチャート）

sub_window

[in]  チャートサブウィンドウの番号。（ 0 はメインチャートウィンドウ）

戻り値

指定されたチャートウィンドウの指標の数。エラーの詳細を取得するにはGetLastError() 関数を使用します。

注意事項

この関数は、チャートに接続された全ての指標を検索することが出来ます。チャートのウィンドウの数の合計は ChartGetInteger() 関数を使用してCHART_WINDOWS_TOTAL プロパティから得られます。

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 現在のチャートIDと、メインウィンドウを含むサブウィンドウの数を取得する
  long chart_id = ChartID();
  int wnd_total= (int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);
 
//--- 現在のチャートウィンドウすべてをループで繰り返し処理する
  for(int w=0; w<wnd_total; w++)
    {
    //--- ループインデックスで指定されたチャートウィンドウにアタッチされているインジケーターの数を取得する
    int ind_total=ChartIndicatorsTotal(chart_id, w);
     
    //--- 指定されたチャートウィンドウに添付されているインジケーターの数を取得する
    PrintFormat("Chart ID %I64d, subwindow %d. Attached indicators: %d", chart_id, w, ind_total);
    }
  /*
  結果：
  Chart ID 133246248352168439, subwindow 0. Attached indicators: 3
  Chart ID 133246248352168439, subwindow 1. Attached indicators: 2
  Chart ID 133246248352168439, subwindow 2. Attached indicators: 1
  */
 }

参照

