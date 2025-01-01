- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartIndicatorsTotal
指定されたチャートウィンドウに適用された全ての指標の数を返します。
|
int ChartIndicatorsTotal(
パラメータ
chart_id
[in] チャート識別子。（ 0 は現在のチャート）
sub_window
[in] チャートサブウィンドウの番号。（ 0 はメインチャートウィンドウ）
戻り値
指定されたチャートウィンドウの指標の数。エラーの詳細を取得するにはGetLastError() 関数を使用します。
注意事項
この関数は、チャートに接続された全ての指標を検索することが出来ます。チャートのウィンドウの数の合計は ChartGetInteger() 関数を使用してCHART_WINDOWS_TOTAL プロパティから得られます。
例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
参照
ChartIndicatorAdd()、ChartIndicatorDelete()、iCustom()、IndicatorCreate()、IndicatorSetString()