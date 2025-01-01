- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringConcatenate
この関数は渡されたパラメータの文字列を形成しそのサイズを返します。パラメータは任意の型です。パラメータの数は 2 以上で 64を超えることは出来ません。
|
int StringConcatenate(
パラメータ
string_var
[out] 連結の結果として形成される文字列
argumentN
[in] コンマで区切られた任意の値。（任意の基本データ型で 2 から 63 ）
戻り値
連結の結果として形成された文字列の長さパラメータは Print() 及び Comment() と同じ規則に従って文字列に変換されます。
例：
|
void OnStart()
