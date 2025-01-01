CLContextCreate

OpenCL コンテキストを作成してハンドルを返します。

int CLContextCreate(

int device=CL_USE_ANY

);

パラメータ

device

[in] システム内の OpenCL デバイスの序数特定な数の代わりに、次のいずれかの値の指定が可能です。

CL_USE_ANY – OpenCL をサポートする使用可能なデバイス

CL_USE_CPU_ONLY – CPU での OpenCLのエミュレーションのみが許可されています

CL_USE_GPU_ONLY – OpenCL エミュレーションが禁止され、OpenCL をサポートする特定のデバイス（ビデオカード）のみが使用可能です

戻り値

成功の場合は OpenCL コンテキスト、その他の場合は -1。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。