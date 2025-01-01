MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLContextCreate
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLContextCreate
OpenCL コンテキストを作成してハンドルを返します。
|
int CLContextCreate(
パラメータ
device
[in] システム内の OpenCL デバイスの序数特定な数の代わりに、次のいずれかの値の指定が可能です。
- CL_USE_ANY – OpenCL をサポートする使用可能なデバイス
- CL_USE_CPU_ONLY – CPU での OpenCLのエミュレーションのみが許可されています
- CL_USE_GPU_ONLY – OpenCL エミュレーションが禁止され、OpenCL をサポートする特定のデバイス（ビデオカード）のみが使用可能です
- CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY – double型をサポートするGPUのみが許可されます
戻り値
成功の場合は OpenCL コンテキスト、その他の場合は -1。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。