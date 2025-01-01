ChartSetString

指定されたチャートのプロパティに値を設定します。チャートプロパティは string 型でなければなりません。コマンドは、チャートメッセージキューに追加され、以前の全てのコマンドの処理後に実行されます。

bool ChartSetString(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING prop_id,

string str_value

);

パラメータ

chart_id

[in] チャート識別子。（ 0 は現在のチャート）

prop_id

[in] チャートプロパティ識別子。値は ENUM_CHART_PROPERTY_STRING のいずれかです(読み込み専用のプロパティ以外）。

str_value

[in] プロパティ値の文字列文字列の長さは2045文字を超えることは出来ません。（余分な文字は切り捨てられます）。

戻り値

コマンドがチャートキューに追加された場合は true、そうでない場合は false。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。

注意事項

ChartSetString はコメントをチャートに出力するのに Comment 関数の代わりに使用することが出来ます。

これは非同期関数です。つまり、この関数は、指定されたチャートのキューに正常に追加されたコマンドの実行を待たずに、すぐに制御を返します。プロパティは、チャートキューから適切なコマンドが処理された後にのみ変更されます。チャートキューからコマンドをすぐに実行するには ChartRedraw関数を呼び出します。

複数のチャートプロパティをすぐに一度に変更したい場合は、対応する関数（ ChartSetString、 ChartSetDouble、ChartSetString）を1つのコードブロックで実行してからChartRedrawを一回呼び出す必要があります。

コマンドの実行結果を確認するには、関数を使用して、指定されたチャートプロパティ（ChartGetInteger、 ChartGetDouble、ChartSetString）をリクエストしますｌ。ただし、これらは同期関数であり、実行結果を待つことに注意してください。

例:

void OnTick()

{

//---

double Ask,Bid;

int Spread;

Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

Spread=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);

string comment=StringFormat("Выводим цены:

Ask = %G

Bid = %G

Spread = %d",

Ask,Bid,Spread);

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comment);

}

参照

コメント、ChartGetString