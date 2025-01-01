//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパート初期化関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 初期化解除理由コードをreason変数に取得する

int reason=UninitializeReason();

//--- 初期化解除の理由を含むメッセージ文字列を作成し、メッセージを操作ログに送信する

string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));

Print(message);

//--- 成功

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパート初期化解除関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- reason仮変数から初期化解除理由コードを含むメッセージ文字列を作成し、メッセージを操作ログに送信する

string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));

Print(message);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパートティック関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 初期化解除の理由コードの説明を戻す |

//+------------------------------------------------------------------+

string UninitializeReasonDescription(const int reason)

{

switch(reason)

{

//--- EAはExpertRemove()関数の呼び出しを停止した

case REASON_PROGRAM :

return("Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function");

//--- チャートからプログラムを削除した

case REASON_REMOVE :

return("Program has been deleted from the chart");

//--- プログラムが再コンパイルされた

case REASON_RECOMPILE :

return("Program has been recompiled");

//--- シンボルまたはチャート期間が変更された

case REASON_CHARTCHANGE :

return("Symbol or chart period has been changed");

//--- チャートが閉じられた

case REASON_CHARTCLOSE :

return("Chart has been closed");

//--- ユーザーによって入力が変更された

case REASON_PARAMETERS :

return("Input parameters have been changed by a user");

//--- 別のアカウントが有効化されたか、アカウント設定の変更により取引サーバーへの再接続が発生した

case REASON_ACCOUNT :

return("Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings");

//--- 別の定形チャートが適用された

case REASON_TEMPLATE :

return("A new template has been applied");

//--- OnInit()ハンドラがゼロ以外の値を返した

case REASON_INITFAILED :

return("This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value");

//--- ターミナルが閉じられた

case REASON_CLOSE :

return("Terminal has been closed");

}



//--- 初期化解除の理由は不明

return("Unknown reason");

}