DXBufferCreate

データ配列に基づいて、指定された型のバッファを作成します。

int DXBufferCreate(

int context,

ENUM_DX_BUFFER_TYPE buffer_type,

const void& data[],

uint start=0,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

パラメータ

context

[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル

buffer_type

[in] ENUM_DX_BUFFER_TYPE列挙体からのバッファ型

data[]

[in] バッファ作成データ

start=0

[in] 配列の最初の要素のインデックス。配列の値はバッファの作成に使用されます。デフォルトでは、データは配列の先頭から取得されます。

count=WHOLE_ARRAY

[in] 値の数。デフォルトでは配列全体が使用されます(count=WHOLE_ARRAY)。

戻り値

作成されたバッファのハンドルまたはエラーの場合はINVALID_HANDLE。エラーコードを受信するには、GetLastError()関数が呼ばれるべきです。

注意事項

インデックスバッファについては、data[]配列は「uint」型であり、頂点バッファは、頂点を記述する構造の配列を受け取ります。

使用されなくなった作成済みのハンドルは、DXRelease()関数によって明示的に解放する必要があります。

ENUM_DX_BUFFER_TYPE