- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXBufferCreate
データ配列に基づいて、指定された型のバッファを作成します。
|
int DXBufferCreate(
パラメータ
context
[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル
buffer_type
[in] ENUM_DX_BUFFER_TYPE列挙体からのバッファ型
data[]
[in] バッファ作成データ
start=0
[in] 配列の最初の要素のインデックス。配列の値はバッファの作成に使用されます。デフォルトでは、データは配列の先頭から取得されます。
count=WHOLE_ARRAY
[in] 値の数。デフォルトでは配列全体が使用されます(count=WHOLE_ARRAY)。
戻り値
作成されたバッファのハンドルまたはエラーの場合はINVALID_HANDLE。エラーコードを受信するには、GetLastError()関数が呼ばれるべきです。
注意事項
インデックスバッファについては、data[]配列は「uint」型であり、頂点バッファは、頂点を記述する構造の配列を受け取ります。
使用されなくなった作成済みのハンドルは、DXRelease()関数によって明示的に解放する必要があります。
|
ID
|
値
|
説明
|
DX_BUFFER_VERTEX
|
1
|
頂点バッファ
|
DX_BUFFER_INDEX
|
2
|
インデックスバッファ