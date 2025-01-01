|
void OnStart()
{
//--- 日付/時刻データを格納するMqlDateTime変数を宣言し、最後の相場の時刻と取引サーバーの推定現在時刻を取得する
MqlDateTime tm={};
datetime time_current=TimeCurrent(); // 呼び出しの最初の形式：気配値表示ウィンドウ内のいずれかのシンボルの最後の相場の時刻
datetime time_server =TimeTradeServer(tm); // second form of call: estimated current time of the trade server with filling in the MqlDateTime structure
int difference =int(time_current-time_server); // difference between Time Current and Time Trade Server
//--- ログ内の埋め込まれたMqlDateTime構造体のデータを使用して、最後の相場の時刻と取引サーバーの推定現在時刻を表示する
PrintFormat("Time Current: %s\nTime Trade Server: %s\n- Year: %u\n- Month: %02u\n- Day: %02u\n"+
"- Hour: %02u\n- Min: %02u\n- Sec: %02u\n- Day of Year: %03u\n- Day of Week: %u (%s)\nDifference between Time Current and Time Trade Server: %+d",
(string)time_current, (string)time_server, tm.year, tm.mon, tm.day, tm.hour, tm.min, tm.sec, tm.day_of_year, tm.day_of_week,
EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week), difference);
/*
結果：
Time Current: 2024.04.18 16:10:14
Time Trade Server: 2024.04.18 16:10:15
- Year: 2024
- Month: 04
- Day: 18
- Hour: 16
- Min: 10
- Sec: 15
- Day of Year: 108
- Day of Week: 4 (THURSDAY)
Difference between Time Current and Time Trade Server: -1
*/
}