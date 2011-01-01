//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FolderDelete.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.MQL5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- 説明

#property description "The script shows a sample use of FolderDelete()."

#property description "First two folders are created; one of them is empty, the second one contains a file."

#property description "When trying to delete a non-empty folder, an error is returned and a warning is shown."



//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する

#property script_show_inputs

//--- 入力パラメータ

input string firstFolder="empty"; // 空のフォルダ

input string secondFolder="nonempty";// ファイルが作成されるフォルダ

string filename="delete_me.txt"; // secondFolder フォルダに作成されるファイルの名称

//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラムを開始する関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- ここにファイルハンドルを書く

int handle;

//--- 作業を行うフォルダを見つける

string working_folder=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Files";

//--- デバッグメッセージ

PrintFormat("working_folder=%s",working_folder);

//--- MQL5\Files パスに相対した空フォルダ作成を試みる

if(FolderCreate(firstFolder,0)) // 0 は端末のローカルフォルダでの作業を意味する

{

//--- 作成されたフォルダの絶対パスを書く

PrintFormat("Folder %s has been created",working_folder+"\\"+firstFolder);

//--- エラーコードをリセットする

ResetLastError();

}

else

PrintFormat("Failed to create folder %s. Error code %d",working_folder+"\\"+firstFolder, GetLastError());



//--- FileOpen() 関数で空でないフォルダを作成する

string filepath=secondFolder+"\\"+filename; // 存在しないフォルダに作成して書き込むファイルのパスを作る

handle=FileOpen(filepath,FILE_WRITE|FILE_TXT); // この場合 FILE_WRITE は必須です。FileOpen のヘルプをご参照ください。

if(handle!=INVALID_HANDLE)

PrintFormat("File %s has been opened for reading",working_folder+"\\"+filepath);

else

PrintFormat("Failed to create file %s in folder %s. Error code=",filename,secondFolder, GetLastError());



Comment(StringFormat("Prepare to delete folders %s and %s", firstFolder, secondFolder));

//--- チャートのメッセージを読む5秒の休止

Sleep(5000); // Sleep() cannot be used in indicators!



//--- ダイアログを表示してユーザに聞く

int choice=MessageBox(StringFormat("Do you want to delete folders %s and %s?", firstFolder, secondFolder),

"Deleting folders",

MB_YESNO|MB_ICONQUESTION); // 「はい（Y）」 と 「いいえ（N）」 の 2 つのボタン



//--- 選択されたバージョンに応じてアクションを実行する

if(choice==IDYES)

{

//--- チャートからコメントを削除

Comment("");

//--- エキスパート操作ログにメッセージを加える

PrintFormat("Trying to delete folders %s and %s",firstFolder, secondFolder);

ResetLastError();

//--- 空のフォルダを削除

if(FolderDelete(firstFolder))

//--- フォルダが空なので次のメッセージが表示されるべき

PrintFormat("Folder %s has been successfully deleted",firstFolder);

else

PrintFormat("Failed to delete folder %s. Error code=%d", firstFolder, GetLastError());



ResetLastError();

//--- ファイルを含むフォルダを削除

if(FolderDelete(secondFolder))

PrintFormat("Folder %s has been successfully deleted", secondFolder);

else

//--- フォルダにファイルが存在するので次のメッセージが表示されるべき

PrintFormat("Failed to delete folder %s. Error code=%d", secondFolder, GetLastError());

}

else

Print("Deletion canceled");

//---

}