MQL5 リファレンスDirectXの操作DXDrawIndexed 

DXDrawIndexed

DXBufferSet()のインデックスバッファによって記述されたグラフィックプリミティブをレンダリングします。

bool  DXDrawIndexed(
  int   context,               // グラフィックスコンテキストハンドル
  uint start=0,               // 最初のプリミティブインデックス
  uint  count=WHOLE_ARRAY     // プリミティブ数
  );

パラメータ

context

[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル

start=0

[in] レンダリング用の最初のプリミティブインデックス

count=WHOLE_ARRAY

[in] レンダリングするプリミティブの数

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。

注意事項

インデックスバッファによって記述されるプリミティブのタイプはDXPrimiveTopologySet()を使用して設定されます。

DXBufferSet()の頂点バッファは、プリミティブをレンダリングするために事前に設定する必要があります。

また、シェーダーはDXShaderSet()を使用して事前に設定する必要があります。