ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス文字列関数StringCompare 

StringCompare

この関数は 2 つの文字列を比較し、比較結果を整数値で返します。

int  StringCompare(
  const string&  string1,                 // 比較される1 番目の文字列
  const string&  string2,                 // 比較される2 番目の文字列
  bool          case_sensitive=true      // 比較時の大文字と小文字の区別モードの選択
  );

パラメータ

string1

[in]  1 番目の文字列

string2

[in]  2 番目の文字列

case_sensitive=true

[in]  大文字と小文字の区別モードの選択。true の場合 "A" > "a" 。false の場合 "A" = "a" 。初期値は true です。

戻り値

  • string1 < string2 の場合は -1
  • string1 = string2 の場合は 0
  • string1 > string2 の場合は 1

注意事項

文字列はシンボル毎に比較され、シンボルは、現在のコードページに基づいてアルファベット順に比較されます。

例:

void OnStart()
 {
//--- apple と home を比較する
  string s1="Apple";
  string s2="home";
 
//--- 大文字と小文字を区別して比較する
  int result1=StringCompare(s1,s2);
  if(result1>0) PrintFormat("Case sensitive comparison: %s > %s",s1,s2);
  else
    {
     if(result1<0)PrintFormat("Case sensitive comparison: %s < %s",s1,s2);
     else PrintFormat("Case sensitive comparison: %s = %s",s1,s2);
    }
 
//--- 大文字と小文字を区別しないで比較する
  int result2=StringCompare(s1,s2,false);
  if(result2>0) PrintFormat("Case insensitive comparison: %s > %s",s1,s2);
  else
    {
    if(result2<0)PrintFormat("Case insensitive comparison: %s < %s",s1,s2);
    else PrintFormat("Case insensitive comparison: %s = %s",s1,s2);
    }
/* 結果:
    Case-sensitive comparison: Apple < home
    Case insensitive comparison: Apple < home
*/
 }

参照

String 型CharToString()ShortToString()StringToCharArray()StringToShortArray()StringGetCharacter()コードページの利用