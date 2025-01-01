- StringAdd
StringCompare
この関数は 2 つの文字列を比較し、比較結果を整数値で返します。
|
int StringCompare(
パラメータ
string1
[in] 1 番目の文字列
string2
[in] 2 番目の文字列
case_sensitive=true
[in] 大文字と小文字の区別モードの選択。true の場合 "A" > "a" 。false の場合 "A" = "a" 。初期値は true です。
戻り値
- string1 < string2 の場合は -1
- string1 = string2 の場合は 0
- string1 > string2 の場合は 1
注意事項
文字列はシンボル毎に比較され、シンボルは、現在のコードページに基づいてアルファベット順に比較されます。
例:
|
void OnStart()
参照
String 型、CharToString()、ShortToString()、StringToCharArray()、StringToShortArray()、StringGetCharacter()、コードページの利用