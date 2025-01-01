- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
initialize
MetaTrader 5ターミナルとの接続を確立します。3つの呼び出しオプションがあります。
パラメータなしでの呼び出し:接続するターミナルは自動的に検出されます。
|
initialize()
接続したいMetaTrader 5ターミナルへのパスを指定した呼び出し:
|
initialize(
取引口座のパスとパラメータを指定した呼び出し:
|
initialize(
パラメータ
path
[in] metatrader.exeまたはmetatrader64.exeファイルへのパス。名前なしオプションパラメータ。最初にパラメータ名なしで示されます。パスが指定されていない場合、モジュールは自分自身で実行可能ファイルを見つけようとします。
timeout=TIMEOUT
[in] ミリ秒単位の接続タイムアウトです。名前付きオプションパラメータ。指定されていない場合、60 000 (60秒)の値が適用されます。指定された時間内に接続が確立されない場合、呼び出しは強制的に終了され、例外が生成されます。
login=LOGIN
[in] 取引口座番号。名前付きオプションパラメータ。指定されていない場合、最後の取引口座が使用されます。
password="PASSWORD"
[in] 取引口座のパスワード。名前付きオプションパラメータ。パスワードが設定されていない場合、ターミナルデータベースに保存されているパスワードが自動的に適用されます。
server="SERVER"
[in] 取引サーバ名。名前付きオプションパラメータ。サーバが設定されていない場合、最後に使用されたサーバが自動的に適用されます。
戻り値
MetaTrader 5ターミナルに接続できた場合は true、それ以外の場合は false
注意事項
必要に応じて、initialize()を呼び出す時にMetaTrader 5ターミナルを起動して接続を確立します。
例：
|
import MetaTrader5 as mt5
