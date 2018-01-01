- OnStart
この関数は、BookEventイベントが発生するときに指標やEAで呼び出され、板情報の変化を処理するために設計されています。
void OnBookEvent(
パラメータ
symbol
[in] BookEventが到着した銘柄の名称
戻り値
なし
注意事項
任意のシンボルのBookEventイベントを受け取るには、MarketBookAdd() 関数を使用してこのシンボルのBookEventイベント受信を事前に設定する必要があります。指定されたシンボルのBookEventへの購読を停止するにはMarketBookRelease()関数を呼ぶ必要があります。
BookEventはすべてのチャートにブロードキャストされます。これは、1 つのアプリケーションがMarketBookAddを使用してBookEventイベントの受信に購読した場合、同じチャートにある他のすべてのOnBookEvent() ハンドラを持っている指標とEAがこのイベントを受け取ることを意味します。よって、symbolパラメータとしてOnBookEvent()ハンドラに渡された銘柄名を分析する必要があります。
同じチャートで実行されているすべてのアプリケーションについて銘柄でソートされた個別のBookEventカウンターが提供されます。これは、各チャートが異なるシンボルに対して複数のサブスクリプションを持つことができ、各シンボルに対してカウンタが提供されることを意味します。BookEventを購読および購読解除すると、指定したシンボルの購読カウンタが1つのチャート内でのみ変更されます。言い換えれば、同じシンボルであるにもかかわらず購読カウンタの値が異なるBookEventには、2つの隣接するチャートが存在する可能性があります。
購読カウンタの初期値はゼロです。MarketBookAdd()が呼び出されるごとに、チャート上の指定されたシンボルの購読カウンタが1つ増えます（チャートシンボルと MarketBookAdd()内のシンボルは一致する必要はありません）。MarketBookRelease()を呼び出すと、チャート内の特定のシンボルに対する購読カウンタが1つ減少します。任意のシンボルのBookEventイベントは、カウンタが0になるまでチャート内でブロードキャストされます。したがって、MarketBookAdd ()の呼び出しを含むMQL5プログラムが全て、動作後にMarketBookRelease()を使用して正しくイベントの購読を解除することが重要です。これを達成するためには、MQL5プログラムの全体のライフタイムでのMarketBookAdd()とMarketBookRelease()の呼び出し数は偶数であるべきです。プログラム内でフラグやカスタム購読カウンタを使用することで、BookEventイベントを安全に扱うことができ、購読を無効にして、同じイベントのサードパーティプログラムでイベントを取得することを防ぐことができます。
BookEventイベントはスキップされることはなく、前のBookEventの処理がまだ終わっていなくても、常にキューに入れられます。
例
参照
