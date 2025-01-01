class Foo

{

public:

string m_name;

int m_id;

static int s_counter;

//--- コンストラクタとデストラクタ

Foo(void){Setup("noname");};

Foo(string name){Setup(name);};

~Foo(void){};

//--- Fooオブジェクトを初期化する

void Setup(string name)

{

m_name=name;

s_counter++;

m_id=s_counter;

}

};

int Foo::s_counter=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラム開始関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 自動作成を使用してオブジェクトを変数として宣言する

Foo foo1;

//--- 参照によってオブジェクトを渡す

PrintObject(foo1);



//--- オブジェクトへのポインタを宣言し「new」演算子を使用して作成する

Foo *foo2=new Foo("foo2");

//--- 参照によってオブジェクトへのポインタを渡す

PrintObject(foo2); // the pointer to the object is converted by the compiler automatically



//--- Fooオブジェクトの配列を宣言する

Foo foo_objects[5];

//--- オブジェクトの配列を渡す

PrintObjectsArray(foo_objects); // a separate function for passing an array of objects



//--- Foo 型オブジェクトへのポインタの配列を宣言する

Foo *foo_pointers[5];

for(int i=0;i<5;i++)

foo_pointers[i]=new Foo("foo_pointer");

//--- ポインタの配列を渡す

PrintPointersArray(foo_pointers); // a separate function for passing an array of pointers



//--- 終了する前に、ポインタとして作成されたオブジェクトを必ず削除する

delete(foo2);

//--- ポインタ配列を削除する

int size=ArraySize(foo_pointers);

for(int i=0;i<5;i++)

delete(foo_pointers[i]);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| オブジェクトは常に参照によって渡される |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrintObject(Foo &object)

{

Print(__FUNCTION__,": ",object.m_id," Object name=",object.m_name);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| オブジェクトの配列を渡す |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrintObjectsArray(Foo &objects[])

{

int size=ArraySize(objects);

for(int i=0;i<size;i++)

PrintObject(objects[i]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| オブジェクトポインタの配列を渡す |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrintPointersArray(Foo* &objects[])

{

int size=ArraySize(objects);

for(int i=0;i<size;i++)

PrintObject(objects[i]);

}

//+------------------------------------------------------------------+