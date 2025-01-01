ドキュメントセクション
HistoryDealSelect

更に適切な関数で呼び出すために履歴内の約定を選択します。関数実行が成功した場合は true を返します。関数実行が失敗した場合 false を返します。エラーの詳細については GetLastError() を呼びます。

bool  HistoryDealSelect(
  ulong  ticket      // 約定チケット
  );

パラメータ

ticket

[in]   約定チケット

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false。

注意事項

注文約定 及び ポジションは混乱されてはなりません。 約定は注文実行の結果で、ポジションは 1 つ以上の 約定の結果の概要です。

HistoryDealSelect() はMQL5 プログラムで参照出来る約定のリストをクリアして、成功した場合、1 つの約定を複製します。HistorySelect() 関数で選ばれた約定をひとつずつ参照する必要がある場合には HistoryDealGetTicket()が使用されるべきです。

例：

#define   TICKET   2620919264   // 端末の口座履歴などからの、既知の取引のチケット
 
long     ExtTicket=TICKET;     // 指定されたチケットを、スクリプトのテスト用にマクロ置換から変数に設定する
                                // または、EAのOnTradeTransaction()ハンドラ内で取引を処理する
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert TradeTransactionハンドラ                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,
                      const MqlTradeRequest& request,
                      const MqlTradeResult& result)
 {
  //--- 取引が履歴に約定を追加している場合
  if(trans.type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
    {
    //--- チケットで取引を選択し、そのデータを取得して取引の説明を操作ログに表示する
    HistoryDealSelectProcess(trans.deal);
    }
 }
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- チケットで取引を選択し、そのデータを取得して取引の説明を操作ログに表示する
  HistoryDealSelectProcess(ExtTicket);
  /*
   結果：
  (Position ID #2645974677) EURUSD Deal Out 0.10 Buy #2620919264 by order #2646028969 at 1.09178, 2024.07.15 18:16:32.570
  */
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| チケットで取引を選択し、取引データを操作ログに表示する                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void HistoryDealSelectProcess(const ulong deal_ticket)
 {
//--- deal_ticketで指定されたチケットに基づいて、履歴の取引を選択する
  ResetLastError();
  if(!HistoryDealSelect(deal_ticket))
    {
    PrintFormat("HistoryDealSelect(%I64u) failed. Error %d", deal_ticket, GetLastError());
    return;
    }
 
//--- 取引が正常に選択された場合、そのデータを取得し、取引の説明を操作ログに表示する
  ENUM_DEAL_TYPE   deal_type  = (ENUM_DEAL_TYPE)HistoryDealGetInteger(ExtTicket, DEAL_TYPE);
  ENUM_DEAL_ENTRY   deal_entry = (ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ExtTicket, DEAL_ENTRY);
  ENUM_DEAL_REASON deal_reason= (ENUM_DEAL_REASON)HistoryDealGetInteger(ExtTicket, DEAL_REASON);
  long             deal_time  = HistoryDealGetInteger(ExtTicket, DEAL_TIME_MSC);
  long             deal_order = HistoryDealGetInteger(ExtTicket, DEAL_ORDER);
  long             deal_pos_id= HistoryDealGetInteger(ExtTicket, DEAL_POSITION_ID);
  string           deal_symbol= HistoryDealGetString(ExtTicket, DEAL_SYMBOL);
  double           deal_volume= HistoryDealGetDouble(ExtTicket, DEAL_VOLUME);
  double           deal_price = HistoryDealGetDouble(ExtTicket, DEAL_PRICE);
  int               digits     = (int)SymbolInfoInteger(deal_symbol, SYMBOL_DIGITS);
 
  PrintFormat("(Position ID #%I64d) %s Deal %s %.2f %s #%I64u by order #%I64d at %.*f, %s",
              deal_pos_id, deal_symbol, DealEntryDescription(deal_entry), deal_volume,
              DealTypeDescription(deal_type), ExtTicket, deal_order, digits, deal_price,
              TimeMscToString(deal_time));
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 取引タイプの説明を返す                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealTypeDescription(const ENUM_DEAL_TYPE type)
 {
  switch(type)
    {
    case DEAL_TYPE_BUY                     : return("Buy");
    case DEAL_TYPE_SELL                    : return("Sell");
    case DEAL_TYPE_BALANCE                 : return("Balance");
    case DEAL_TYPE_CREDIT                  : return("Credit");
    case DEAL_TYPE_CHARGE                  : return("Additional charge");
    case DEAL_TYPE_CORRECTION              : return("Correction");
    case DEAL_TYPE_BONUS                   : return("Bonus");
    case DEAL_TYPE_COMMISSION              : return("Additional commission");
    case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY        : return("Daily commission");
    case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY      : return("Monthly commission");
    case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY  : return("Daily agent commission");
    case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY: return("Monthly agent commission");
    case DEAL_TYPE_INTEREST                : return("Interest rate");
    case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED            : return("Canceled buy deal");
    case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED           : return("Canceled sell deal");
    case DEAL_DIVIDEND                     : return("Dividend operations");
    case DEAL_DIVIDEND_FRANKED             : return("Franked (non-taxable) dividend operations");
    case DEAL_TAX                          : return("Tax charges");
    default                                : return("Unknown deal type: "+(string)type);
    }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ポジション変更法を返す                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
string DealEntryDescription(const ENUM_DEAL_ENTRY entry)
 {
  switch(entry)
    {
    case DEAL_ENTRY_IN      : return("In");
    case DEAL_ENTRY_OUT     : return("Out");
    case DEAL_ENTRY_INOUT   : return("Reverce");
    case DEAL_ENTRY_OUT_BY  : return("Out by");
    case DEAL_ENTRY_STATE   : return("Status record");
    default                 : return("Unknown deal entry: "+(string)entry);
    }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ミリ秒で時間を返す                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
string TimeMscToString(const long time_msc, int flags=TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)
 {
  return(TimeToString(time_msc/1000, flags) + "." + IntegerToString(time_msc %1000, 3, '0'));
 }

参照

HistorySelect()HistoryDealGetTicket() 約定プロパティ