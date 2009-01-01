- EventSetMillisecondTimer
EventChartCustom
この関数は指定されたチャートのカスタムイベントを生成します。
|
bool EventChartCustom(
パラメータ
chart_id
[in] チャート識別子（ 0 は現在のチャート）
custom_event_id
[in] ユーザイベントの ID。この識別子は自動的に CHARTEVENT_CUSTOM 値に足され、整数型に変換されます。
lparam
[in] OnChartEvent 関数に渡される long 型のイベントパラメータ
dparam
[in] OnChartEvent 関数に渡される double 型のイベントパラメータ
sparam
[in] OnChartEvent 関数に渡される string 型のイベントパラメータ（文字列が 63 文字より長い場合は切り捨てられます）
戻り値
カスタムイベントがイベントを受信するチャートのイベントキューに正常に配置された場合は true を返します。失敗の場合 false を返します。エラーコードを取得するには GetLastError() を使用します。
注意事項
エキスパートアドバイザや特定のチャートに付属する指標は OnChartEvent(int event_id, long& lparam, double& dparam, string& sparam) を使用してイベントを処理します。
OnChartEvent() 関数の入力パラメータはイベントの種類ごとにイベント処理に必要とされる一定の値を有しています。パラメータで受け渡しされるイベントと値は以下の表に記載されています。
|
イベント
|
id パラメータ値
|
lparam パラメータ値
|
dparam パラメータ値
|
sparam パラメータ値
|
キーストロークイベント
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
押されたキーのコード
|
繰り返し回数（ユーザのキーの長押しがキーストロークの繰り返しとみなされた場合の繰り返し回数）
|
キーボードボタンの状態を記述するビットマスクの文字列値
|
マウスイベント （チャートに CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true プロパティが設定されている場合）
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
X 座標
|
Y 座標
|
マウスボタンの状態を記述するビットマスクの文字列の値
|
グラフィックオブジェクトの作成イベント （CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true がチャートに設定された場合）
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
—
|
—
|
作成したグラフィックオブジェクトの名称
|
プロパティダイアログでのオブジェクトプロパティ変更イベント
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
—
|
—
|
変更したグラフィックオブジェクトの名称
|
グラフィックオブジェクト削除イベント（チャートに CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true が設定された場合）
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
—
|
—
|
削除したグラフィックオブジェクトの名称
|
チャート上でのマウスクリックイベント
|
CHARTEVENT_CLICK
|
X 座標
|
Y 座標
|
—
|
チャートに属するグラフィックオブジェクトでのマウスクリックイベント
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
X 座標
|
Y 座標
|
イベントが発生したグラフィック•オブジェクトの名称
|
マウスを使用してグラフィックオブジェクトのドラッグイベント
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
—
|
—
|
移動したグラフィックオブジェクトの名称
|
LabelEdit グラフィックオブジェクトの入力ボックスでのテキスト編集完成のイベント
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
—
|
—
|
テキスト編集が完成した LabelEdit グラフィックオブジェクトの名称
|
チャートでの変更イベント
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
—
|
—
|
—
|
N 番号を使用したユーザイベントID
|
CHARTEVENT_CUSTOM+N
|
EventChartCustom() 関数で設定された値
|
EventChartCustom() 関数で設定された値
|
EventChartCustom() 関数で設定された値
例:
|
//+------------------------------------------------------------------+
参照