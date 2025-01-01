現在の価格を取得する構造体(MqlTick)
銘柄ごとの最新価格を保存する構造体です。現在の価格についての最もニーズのある情報を取得する為のものです。
|
struct MqlTick
MqlTick型の変数によって一回のSymbolInfoTick()変数の呼び出しでAsk、Bid、Last、Volumeの値を取得することができます。
各ティックは、前回のティックと比べデータが変わったかどうかに関わらず、いつも全てのパラメータが埋められます。ティックヒストリーで前回の数値を検索することなく、あらゆる瞬間の現在の価格状態をいつも見ることができます。例えば、ティックと共にBid価格だけ変わったが、構造体の中では新しい価格の他に、前回のAsk価格や数量など、他のパラメータも表示されます。
現在のティックのデータとどう変わったかを知るには、そのフラグを分析してください。
- TICK_FLAG_BID – ティックがBid価格を変更した
- TICK_FLAG_ASK – ティックがAsk価格を変更した
- TICK_FLAG_LAST – ティックが最終取引価格を変更した
- TICK_FLAG_VOLUME – ティックが数量を変更した
- TICK_FLAG_BUY – 買い取引の結果ティックが発生した
- TICK_FLAG_SELL – 売り取引の結果ティックが発生した
例：
|
void OnTick()
