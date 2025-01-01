現在の価格を取得する構造体(MqlTick)

銘柄ごとの最新価格を保存する構造体です。現在の価格についての最もニーズのある情報を取得する為のものです。

struct MqlTick

{

datetime time; // 最新の価格更新の時間

double bid; // 現在のBid価格

double ask; // 現在のAsk価格

double last; // 最後の取引の現在価格(Last)

ulong volume; // 現在のLast価格の数量

long time_msc; // ミリ秒単位の最新の価格更新の時間

uint flags; // ティックフラグ

double volume_real; // 現在のLast価格のより正確な数量

};

MqlTick型の変数によって一回のSymbolInfoTick()変数の呼び出しでAsk、Bid、Last、Volumeの値を取得することができます。

各ティックは、前回のティックと比べデータが変わったかどうかに関わらず、いつも全てのパラメータが埋められます。ティックヒストリーで前回の数値を検索することなく、あらゆる瞬間の現在の価格状態をいつも見ることができます。例えば、ティックと共にBid価格だけ変わったが、構造体の中では新しい価格の他に、前回のAsk価格や数量など、他のパラメータも表示されます。

現在のティックのデータとどう変わったかを知るには、そのフラグを分析してください。

TICK_FLAG_BID – ティックがBid価格を変更した

TICK_FLAG_ASK – ティックがAsk価格を変更した

TICK_FLAG_LAST – ティックが最終取引価格を変更した

TICK_FLAG_VOLUME – ティックが数量を変更した

TICK_FLAG_BUY – 買い取引の結果ティックが発生した

TICK_FLAG_SELL – 売り取引の結果ティックが発生した

例：

void OnTick()

{

MqlTick last_tick;

//---

if(SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

{

Print(last_tick.time,": Bid = ",last_tick.bid,

" Ask = ",last_tick.ask," Volume = ",last_tick.volume);

}

else Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());

//---

}

こちらもご参照ください

構造体とクラス、CopyTicks()、SymbolInfoTick()