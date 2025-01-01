- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableSet
グローバル変数に新しい値を設定します。変数が存在しない場合、システムは新しいグローバル変数を作成します。
|
datetime GlobalVariableSet(
パラメータ
name
[in] グローバル変数名
value
[in] 新しい数値
戻り値
成功の場合は最終更新時刻、それ以外の場合は 0。エラーの詳細については GetLastError() を呼びます。
注意事項
グローバル変数名は 63 字を超えられません。グローバル変数は、最終使用後4週間クライアント端末に保存されてから自動的に削除されます。
例：
|
