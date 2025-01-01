ドキュメントセクション
グローバル変数に新しい値を設定します。変数が存在しない場合、システムは新しいグローバル変数を作成します。

datetime  GlobalVariableSet(
  string  name,      // グローバル変数名
  double  value      // 設定する値
  );

パラメータ

name

[in]  グローバル変数名

value

[in]  新しい数値

戻り値

成功の場合は最終更新時刻、それ以外の場合は 0。エラーの詳細については GetLastError() を呼びます。

注意事項

グローバル変数名は 63 字を超えられません。グローバル変数は、最終使用後4週間クライアント端末に保存されてから自動的に削除されます。

 

例：

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link     "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   GV_NAME   "TestGlobalVariableSet"
#define   GV_VALUE   1.23456
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- クライアント端末グローバル変数GV_NAMEに新しいGV_VALUE値を設定する
//--- 変数が存在しない場合は作成する
  if(GlobalVariableSet(GV_NAME, GV_VALUE)==0)
    {
    Print("GlobalVariableSet() failed. Error ", GetLastError());
    return;
    }
//--- 結果を確認して操作ログに出力する
  double value=0;
  if(GlobalVariableGet(GV_NAME, value))
    {
    PrintFormat("The global variable of the client terminal named \"%s\" is set to %.5f", GV_NAME, value);
    }
  /*
  結果：
  The global variable of the client terminal named "TestGlobalVariableSet" is set to 1.23456
  */
 }