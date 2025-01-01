ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスDirectXの操作DXInputSet 

DXInputSet

シェーダー入力を設定します。

bool  DXInputSet(
  int         input,     // グラフィックスコンテキストハンドル
  const void& data       // 設定するデータ
  );

パラメータ

input

[in] DXInputCreate()で取得したシェーダーの入力ハンドル

data

[in] シェーダー入力を設定するためのデータ

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。