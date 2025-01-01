ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス数学関数MathIsValidNumber 

MathIsValidNumber

実数の有効性をチェックします。

bool  MathIsValidNumber(
  double  number      // チェックする数
  );

パラメータ

number

[in]  チェックする数

戻り値

チェックされた値が有効な実数である場合は true、チェックされた値が正または負の無限大、または「非数」（NaN）の場合は false

例:

  double abnormal=MathArcsin(2.0);
  if(!MathIsValidNumber(abnormal)) Print("Attention! MathArcsin(2.0) = ",abnormal);

参照

浮動小数点数型(ダブル、フロート)