MQL5 リファレンス数学関数MathIsValidNumber
MathIsValidNumber
実数の有効性をチェックします。
|
bool MathIsValidNumber(
パラメータ
number
[in] チェックする数
戻り値
チェックされた値が有効な実数である場合は true、チェックされた値が正または負の無限大、または「非数」（NaN）の場合は false
例:
|
double abnormal=MathArcsin(2.0);
