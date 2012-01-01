ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスファイル関数FileWrite 

FileWrite

この関数は、0である場合以外は区切りを自動的に挿入してのCSVファイルへのデータの書き込みのために意図されています。ファイル書き込みの後で「\r\n」改行文字が加えられます。

uint  FileWrite(
  int  file_handle// ファイルハンドル
  ...                 // 記録されたパラメータのリスト
  );

パラメータ

file_handle

[in] FileOpen() から戻されたファイル記述子

...

[in] ファイルに書かれる、コンマで区切られたパラメータのリスト（パラメータは 63 まで）

戻り値

書かれたバイト数

注意事項

数値は出力の際テキストに変換されます（Print() 関数をご参照ください）。double 型のデータは小数点以下最大 16 桁の精度で出力され、どちらの表記がよりコンパクトになるかに応じて、伝統的または科学形式で出力されます。float 型のデータは小数点以下 5 桁で出力されます。実数を異なる精度または科学形式で出力するには DoubleToString() 関数が使用されます。

bool 型の数は 「true」 または 「false」 文字列として表示されます。datetime 型の数は「YYYY.MM.DD HH:MI:SS」として表示されます。

例:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Demo_FileWrite.mq5 |
//|                        Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.MQL5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link     "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する
#property script_show_inputs
//--- 端末からデータを受け取るパラメータ
input string             InpSymbolName="EURUSD";           // 通貨ペア
input ENUM_TIMEFRAMES   InpSymbolPeriod=PERIOD_H1;       // 時間軸
input int               InpFastEMAPeriod=12;             // 高速 EMA 期間
input int               InpSlowEMAPeriod=26;             // 低速 EMA 期間
input int               InpSignalPeriod=9;               // 差分平均期間
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE;     // 価格の種類
input datetime           InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // データコピー開始日
//--- ファイルにデータを書き込むためのパラメータ
input string             InpFileName="MACD.csv";           // ファイル名
input string             InpDirectoryName="Data";         // ディレクトリ名
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラムを開始する関数                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
  datetime date_finish; // データコピー終了日
  bool     sign_buff[]; // シグナル配列（true - 買、false - 売）
  datetime time_buff[]; // シグナル到着時の配列
  int      sign_size=0; // シグナル配列サイズ
  double   macd_buff[]; // 指標値の配列
  datetime date_buff[]; // 指標日付の配列
  int      macd_size=0; // 指標配列のサイズ
//--- 終了時刻が現在時刻
  date_finish=TimeCurrent();
//--- MACD 指標ハンドルを受け取る
  ResetLastError();
  int macd_handle=iMACD(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpFastEMAPeriod,InpSlowEMAPeriod,InpSignalPeriod,InpAppliedPrice);
  if(macd_handle==INVALID_HANDLE)
    {
    //--- 指標ハンドルの受け取りに失敗
    PrintFormat("Error when receiving indicator handle. Error code = %d",GetLastError());
    return;
    }
//--- 全ての指標値が計算されるまでループに留まる
  while(BarsCalculated(macd_handle)==-1)
    Sleep(10); // 指標が全ての値を計算出来るように一時停止
//--- 一定期間の指標値を複製する
  ResetLastError();
  if(CopyBuffer(macd_handle,0,InpDateStart,date_finish,macd_buff)==-1)
    {
    PrintFormat("Failed to copy indicator values. Error code = %d",GetLastError());
    return;
    }
//--- 指標値に適切な時間を複製する
  ResetLastError();
  if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)
    {
    PrintFormat("Failed to copy time values. Error code = %d",GetLastError());
    return;
    }
//--- 指標で使用されたメモリを解放する
  IndicatorRelease(macd_handle);
//--- バッファサイズを受け取る
  macd_size=ArraySize(macd_buff);
//--- データを分析し指標シグナルを配列に保存する
  ArrayResize(sign_buff,macd_size-1);
  ArrayResize(time_buff,macd_size-1);
  for(int i=1;i<macd_size;i++)
    {
    //--- 買いシグナル
    if(macd_buff[i-1]<0 && macd_buff[i]>=0)
       {
        sign_buff[sign_size]=true;
        time_buff[sign_size]=date_buff[i];
        sign_size++;
       }
    //--- 売りシグナル
    if(macd_buff[i-1]>0 && macd_buff[i]<=0)
       {
        sign_buff[sign_size]=false;
        time_buff[sign_size]=date_buff[i];
        sign_size++;
       }
    }
//--- 指標値を書き込むためにファイルを開く（ファイルが存在しない場合は自動的に作成される）
  ResetLastError();
  int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);
  if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
    {
    PrintFormat("%s file is available for writing",InpFileName);
    PrintFormat("File path: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
    //--- 初めにシグナル数を書く
    FileWrite(file_handle,sign_size);
    //--- シグナルの時間と値をファイルに書く
    for(int i=0;i<sign_size;i++)
        FileWrite(file_handle,time_buff[i],sign_buff[i]);
    //--- ファイルを閉じる
    FileClose(file_handle);
    PrintFormat("Data is written, %s file is closed",InpFileName);
    }
  else
    PrintFormat("Failed to open %s file, Error code = %d",InpFileName,GetLastError());
 }

参照

