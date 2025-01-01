ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスデータベースの操作DatabaseRead 

DatabaseRead

リクエストの結果として次のエントリに移動します。

bool  DatabaseRead(
  int request     // DatabasePrepareで受信したリクエストハンドル
  );

パラメータ

request

[in] DatabasePrepare()で受信したリクエストハンドル。

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false 。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数を使用します。以下の応答が可能です。

  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               –  テーブル名が指定されていない（空の文字列またはNULL）
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – 要求をUTF-8文字列に変換する際のエラー
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – 内部データベースエラー
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)    – 無効なデータベースハンドル
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)                –  リクエスト実行エラー
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)    – テーブルが存在しない（エラーではなく、正常に完了する）

参照

DatabasePrepare, DatabaseReadBind