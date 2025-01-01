ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスチャート操作ChartPeriod 

ChartPeriod

指定されたチャートの時間軸期間を返します。

ENUM_TIMEFRAMES  ChartPeriod(
  long  chart_id=0      // チャート識別子
  );

パラメータ

chart_id=0

[in]  チャート識別子。（ 0 は現在のチャート）

戻り値

ENUM_TIMEFRAMES のうちの 1 つの値（チャートが存在しない場合は 0 ）

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 現在のチャート期間を取得し、取得した値を操作ログに表示する
  ENUM_TIMEFRAMES period=ChartPeriod();
  Print("Current chart period: ", EnumToString(period));
 
//--- 既存の（この場合は現在の）チャートIDを取得する
  long chart_id=ChartID();
  period=ChartPeriod(chart_id);
  PrintFormat("Chart period with ID %I64d: %s", chart_id, EnumToString(period));
 
//--- ランダムなチャートIDを設定する
  period=ChartPeriod(1234567890);
  if(period==0)
    Print("The chart with ID 1234567890 does not exist");
  else
    Print("Chart period with ID 1234567890: ", EnumToString(period));
  /*
  結果：
  Current chart period: PERIOD_M15
  Chart period with ID 133510090240498505: PERIOD_M15
  The chart with ID 1234567890 does not exist
  */
 }