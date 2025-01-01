iOpen

対応するチャートのバー（ 'shift'パラメータで示される）の始値を返します。

double iOpen(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

int shift

);

パラメータ

symbol

[in] 金融商品の名前です。NULL は現在のシンボルです。

timeframe

[in] 期間です。ENUM_TIMEFRAMES列挙体の値の1つです。0は現在のチャート期間を意味します。

shift

[in] 時系列から受け取った値のインデックス（現在のバーに対する指定された数のバーによる後方シフト

戻り値

対応するチャートのバー（ 'shift'パラメータで示される）の始値、またはエラー発生時には0を返します。エラーの詳細はGetLastError()関数を呼び出して取得できます。

注意事項

この関数は常に実際のデータを返します。この目的のために、それは各呼び出しの間に指定された銘柄/期間を時系列から要求します。これは、最初の関数呼び出し中に準備のできたデータが存在しない場合、結果を準備するのに時間がかかることを意味します。

この関数は以前の呼び出しの結果を格納しません。また、即時値を返すためのローカルキャッシュはありません。

例:

input int shift=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| "tick" 関数イベントハンドラ |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

datetime time = iTime(Symbol(),Period(),shift);

double open = iOpen(Symbol(),Period(),shift);

double high = iHigh(Symbol(),Period(),shift);

double low = iLow(Symbol(),Period(),shift);

double close = iClose(NULL,PERIOD_CURRENT,shift);

long volume= iVolume(Symbol(),0,shift);

int bars = iBars(NULL,0);



Comment(Symbol(),",",EnumToString(Period()),"

",

"Time: " ,TimeToString(time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),"

",

"Open: " ,DoubleToString(open,Digits()),"

",

"High: " ,DoubleToString(high,Digits()),"

",

"Low: " ,DoubleToString(low,Digits()),"

",

"Close: " ,DoubleToString(close,Digits()),"

",

"Volume: ",IntegerToString(volume),"

",

"Bars: " ,IntegerToString(bars),"

"

);

}

参照

CopyOpen、CopyRates