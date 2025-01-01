ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス文字列関数StringFill 

StringFill

指定された文字列に選択されたシンボルを書き入れます。

bool  StringFill(
  string&  string_var,      // 書き込みされる文字列
  ushort    character        // 書き込みに使用されるシンボル
  );

パラメータ

string_var

[in][out] 選択されたシンボルを書き入れられる文字列

character

[in]  文字列の書き込みに使用されるシンボル

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false。エラーコード を取得するには、GetLastError()が呼ばれます。

注意事項

「in place」での文字列の記入は、新しい文字列の作成またはコピーの移行操作なしで、シンボルが文字列に直接挿入されていることを意味します。これは操作時間を節約します。

例:

void OnStart()
 {
  string str;
  StringInit(str,20,'_');
  Print("str = ",str);
  StringFill(str,0);
  Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = ", StringBufferLen(str));
 }
// 結果
//   str = ____________________
//   str =  : StringBufferLen(str) = 20
//

参照

StringBufferLenStringLenStringInit