MQL5 リファレンス文字列関数StringFill
- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringFill
指定された文字列に選択されたシンボルを書き入れます。
|
bool StringFill(
パラメータ
string_var
[in][out] 選択されたシンボルを書き入れられる文字列
character
[in] 文字列の書き込みに使用されるシンボル
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false。エラーコード を取得するには、GetLastError()が呼ばれます。
注意事項
「in place」での文字列の記入は、新しい文字列の作成またはコピーの移行操作なしで、シンボルが文字列に直接挿入されていることを意味します。これは操作時間を節約します。
例:
|
void OnStart()
参照