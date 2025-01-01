- 配列、バッファ及び時系列における索引付けの方向
iTickVolume
対応するチャートのバー（ 'shift'パラメータで示される）のティックボリュームを返します。
|
long iTickVolume(
パラメータ
symbol
[in] 金融商品の名前です。NULL は現在のシンボルです。
timeframe
[in] 期間です。ENUM_TIMEFRAMES列挙体の値の1つです。0は現在のチャート期間を意味します。
shift
[in] 時系列から受け取った値のインデックス（現在のバーに対する指定された数のバーによる後方シフト
戻り値
対応するチャートのバー（ 'shift'パラメータで示される）のティックボリューム、またはエラー発生時には0を返します。エラーの詳細はGetLastError()関数を呼び出して取得できます。
注意事項
この関数は常に実際のデータを返します。この目的のために、それは各呼び出しの間に指定された銘柄/期間を時系列から要求します。これは、最初の関数呼び出し中に準備のできたデータが存在しない場合、結果を準備するのに時間がかかることを意味します。
この関数は以前の呼び出しの結果を格納しません。また、即時値を返すためのローカルキャッシュはありません。
例:
|
input int shift=0;
参照