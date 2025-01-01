- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
取引関数
これは取引アクティビティを管理する関数群です。
プラットフォームの取引機能の研究に進む前に、注文、約定、及びポジションといった基本的な用語を明確に理解しておく必要があります。
- まず注文とはブローカーに出された金融製品の売買の指示です。注文の種類には、主に成行と未決の2種類があります。更に、特別な決済指値と決済逆指値レベルがあります。
- 約定とは有価証券の商業的な交換（売買）です。買いは買値（アスク）、売りは売値（ビッド）で行われます。約定は成行注文の実行または未決注文のトリガによって起こります。成行注文の実行は複数の約定につながることもあります。
- ポジションとは取引の義務、つまり金融製品の買いまたは売りの契約です。ロングポジションとは、価格の上昇の期待によって買われた有価証券です。ショートポジションは、将来的な価格の下落を期待した有価証券を提供する義務です。
取引操作に関する一般的な情報は、クライアントターミナルのヘルプでご覧になれます。
取引関数はエキスパートアドバイザーと指標で動作出来ます。取引関数は、エキスパートアドバイザーまたはスクリプトのプロパティで「自動トレーディングを許可する」チェックボックスがチェックされている時のみ呼ぶことが出来ます。
取引は取引許可セクションで説明されている様々な要因に応じて許可または禁止されます。
|
関数
|
アクション
|
指定された注文の種類に必要な証拠金を預金通貨で計算します。
|
渡されたパラメータに基づいて、利益を預金通貨で計算します。
|
取引操作を実行するための充分な資金があるかをチェックします。
|
サーバに取引リクエストを送ります。
|
取引サーバの返答を待たずに取引リクエストを非同期的に送ります。
|
ポジションの数を返します。
|
ポジションに対応するシンボルを返します。
|
操作を続けるためにポジションを選択します。
|
Selects a position to work with by the ticket number specified in it
|
リクエストされたポジションプロパティ（double）を返します。
|
リクエストされたポジションプロパティ（datetime または int）を返します。
|
リクエストされたポジションプロパティ（string）を返します。
|
Returns the ticket of the position with the specified index in the list of open positions
|
注文数を返します。
|
注文のチケットを返します。
|
操作を続けるために注文を選択します。
|
リクエストされた注文プロパティ（double）を返します。
|
リクエストされた注文プロパティ（datetime または int）を返します。
|
リクエストされた注文プロパティ（string）を返します。
|
指定されたサーバタイム期間のトランザクションと注文履歴を取得します。
|
指定されたポジション識別子を持った取引履歴をリクエストします。
|
操作を続けるために履歴内の注文を選択します。
|
履歴内の注文の数を返します。
|
履歴内の注文に対応するチケットを返します。
|
履歴内で指定された double 注文プロパティを返します。
|
履歴内で指定された datetime または int 注文プロパティを返します。
|
履歴内で指定された string 注文プロパティを返します。
|
更に適切な関数で呼び出すために履歴内の取引を選択します。
|
履歴内の取引数を返します。
|
履歴内の取引に対応するチケットを返します。
|
履歴内で指定された 約定の double 型プロパティを返します。
|
履歴内で指定された 約定の datetime または int プロパティを返します。
|
履歴内で指定された 約定の string 型プロパティを返します。