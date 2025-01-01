取引関数

これは取引アクティビティを管理する関数群です。

プラットフォームの取引機能の研究に進む前に、注文、約定、及びポジションといった基本的な用語を明確に理解しておく必要があります。

まず注文とはブローカーに出された金融製品の売買の指示です。注文の種類には、主に成行と未決の2種類があります。更に、特別な決済指値と決済逆指値レベルがあります。

約定とは有価証券の商業的な交換（売買）です。買いは買値（アスク）、売りは売値（ビッド）で行われます。約定は成行注文の実行または未決注文のトリガによって起こります。成行注文の実行は複数の約定につながることもあります。

ポジションとは取引の義務、つまり金融製品の買いまたは売りの契約です。ロングポジションとは、価格の上昇の期待によって買われた有価証券です。ショートポジションは、将来的な価格の下落を期待した有価証券を提供する義務です。

取引操作に関する一般的な情報は、クライアントターミナルのヘルプでご覧になれます。

取引関数はエキスパートアドバイザーと指標で動作出来ます。取引関数は、エキスパートアドバイザーまたはスクリプトのプロパティで「自動トレーディングを許可する」チェックボックスがチェックされている時のみ呼ぶことが出来ます。

取引は取引許可セクションで説明されている様々な要因に応じて許可または禁止されます。