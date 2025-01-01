#property description "Expert Advisor for ParameterGetRange() function demonstration."

#property description "Should be launched in the optimization mode of the Strategy Tester"

//--- 入力パラメータ

input int Input1=1;

input double Input2=2.0;

input bool Input3=false;

input ENUM_DAY_OF_WEEK Input4=SUNDAY;



//+------------------------------------------------------------------+

//| エキスパート初期化に使用される関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- エキスパートアドバイザーはストラテジーテスター内のみで動作するように設計されている

if(!MQL5InfoInteger(MQL5_OPTIMIZATION))

{

MessageBox("Should be launched in the optimization mode of the Strategy Tester!");

//--- 事前にエキスパートアドバイザー操作を終了してチャートから削除する

return(INIT_FAILED);

}

//--- 初期化が正常に完了した

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TesterInit 関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTesterInit()

{

//--- long 型入力パラメータの例

string name="Input1";

bool enable;

long par1,par1_start,par1_step,par1_stop;

ParameterGetRange(name,enable,par1,par1_start,par1_step,par1_stop);

Print("First parameter");

PrintFormat("%s=%d enable=%s from %d to %d with step=%d",

name,par1,(string)enable,par1_start,par1_stop,par1_step);

//--- double 型入力パラメータの例

name="Input2";

double par2,par2_start,par2_step,par2_stop;

ParameterGetRange(name,enable,par2,par2_start,par2_step,par2_stop);

Print("Second parameter");

PrintFormat("%s=%G enable=%s from %G to %G with step=%G",

パブリック name,par2,(string)enable,par2_start,par2_stop,par2_step);



//--- bool 型入力パラメータの例

name="Input3";

long par3,par3_start,par3_step,par3_stop;

ParameterGetRange(name,enable,par3,par3_start,par3_step,par3_stop);

Print("Third parameter");

PrintFormat("%s=%s enable=%s from %s to %s",

name,(string)par3,(string)enable,

(string)par3_start,(string)par3_stop);

//--- 列挙型入力パラメータの例

name="Input4";

long par4,par4_start,par4_step,par4_stop;

ParameterGetRange(name,enable,par4,par4_start,par4_step,par4_stop);

Print("Fourth parameter");

PrintFormat("%s=%s enable=%s from %s to %s",

name,EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)par4),(string)enable,

EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)par4_start),

EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)par4_stop));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TesterDeinit 関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTesterDeinit()

{

//--- このメッセージは最適化が完了した後に表示されます

Print(__FUNCTION__," Optimization completed");

}