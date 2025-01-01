- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXDrawIndexed()を使用してレンダリングするプリミティブのタイプを設定します。
|
bool DXPrimiveTopologySet(
パラメータ
context
[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル
primitive_topology
[in] ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY列挙体からの値
戻り値
実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。
|
ID
|
値
|
DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_POINTLIST
|
1
|
D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_POINTLIST
|
DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST
|
2
|
D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST
|
DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP
|
3
|
D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP
|
DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST
|
4
|
D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST
|
DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP
|
5
|
D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP
|
DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST_ADJ
|
6
|
D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST_ADJ
|
DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP_ADJ
|
7
|
D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP_ADJ
|
DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST_ADJ
|
8
|
D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST_ADJ
|
DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP_ADJ
|
9
|
D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP_ADJ