ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスDirectXの操作DXPrimiveTopologySet 

DXPrimiveTopologySet

DXDrawIndexed()を使用してレンダリングするプリミティブのタイプを設定します。

bool  DXPrimiveTopologySet(
  int                         context,               // グラフィックスコンテキストハンドル
  ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY primitive_topology     // プリミティブの種類
  );

パラメータ

context

[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル

primitive_topology

[in] ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY列挙体からの値

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。

ENUM_DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY

ID

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGYでの一致

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_POINTLIST

1

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_POINTLIST

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST

2

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP

3

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST

4

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP

5

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST_ADJ

6

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINELIST_ADJ

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP_ADJ

7

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_LINESTRIP_ADJ

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST_ADJ

8

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLELIST_ADJ

DX_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP_ADJ

9

D3D11_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLESTRIP_ADJ