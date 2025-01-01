行列とベクトル

行列とは、double、float、または複素数の2次元配列です。

ベクトルとは、double、float、または複素数の1次元配列です。ベクトルでは、垂直か水平かは示されず、これは使用状況から判断されます。たとえば、ドット積ベクトル演算では、左のベクトルが水平で、右のベクトルが垂直であると想定します。種類を示すことが必要な場合は、1行または1列の行列を使用することができますが、これは通常必要ありません。

行列とベクトルでは、データのメモリを動的に割り当てます。実際、行列とベクトルは、含まれるデータの種類や次元など、特定のプロパティを持つオブジェクトです。行列とベクトルのプロパティは、vector_a.Size()、matrix_b.Rows()、vector_c.Norm()、matrix_d.Cond()などのメソッドを使用して取得できます。任意の次元を変更することができます。

行列を作成して初期化するときには、いわゆる静的メソッドが使用されます（これらはクラスの静的メソッドのようなものです）。matrix::Eye()、matrix::Identity()、matrix::Ones()、vector::Ones()、matrix::Zeros()、vector::Zeros()、matrix::Full( )、vector::Full()、matrix::Tri()はその例です。

現時点では、この開発の方向性がまだ完了していないため、行列演算とベクトル演算においての複素数データ型の使用は示唆されていません。

MQL5は、行列とベクトルのDLLへの受け渡しをサポートしています。これにより、関連する型を使用する関数を外部変数からインポートできます。

行列とベクトルは、バッファへのポインタとしてDLLに渡されます。たとえば、float型の行列を渡すには、DLLからエクスポートされた関数の対応するパラメータが、float型のバッファポインタを受け取る必要があります。

MQL5

#import "mmlib.dll"

bool sgemm(uint flags, matrix<float> &C, const matrix<float> &A, const matrix<float> &B, ulong M, ulong N, ulong K, float alpha, float beta);

#import

C++

extern "C" __declspec(dllexport) bool sgemm(UINT flags, float *C, const float *A, const float *B, UINT64 M, UINT64 N, UINT64 K, float alpha, float beta)

正しく処理するためには、バッファに加えて行列とベクトルのサイズを渡す必要があります。

以下では、すべての行列メソッドとベクトルメソッドをアルファベット順に示します。