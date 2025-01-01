ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス共通関数DebugBreak 

DebugBreak

デバッグ中のプログラムのブレークポイントです

void  DebugBreak();

戻り値

なし

注意事項

MQL5 プログラムの実行はデバッグモードで起動された場合のみ中断されます。この関数は変数の値及び/またはステップ•バイ•ステップ実行の表示に使用することが出来ます。

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- F5を使用してファイルをコンパイルする
//--- デバッグモードでは、i == jの場合、DebugBreak()文字列で停止する  
  for(int i=0,j=20; i<20; i++,j--)
    {
    if(i==j)
        DebugBreak();
    }
 }