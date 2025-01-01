MQL5 リファレンス共通関数DebugBreak
- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
DebugBreak
デバッグ中のプログラムのブレークポイントです
|
void DebugBreak();
戻り値
なし
注意事項
MQL5 プログラムの実行はデバッグモードで起動された場合のみ中断されます。この関数は変数の値及び/またはステップ•バイ•ステップ実行の表示に使用することが出来ます。
例：
|
//+------------------------------------------------------------------+