ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス取引関数HistoryOrdersTotal 

HistoryOrdersTotal

履歴内の注文の数を返します。HistoryOrdersTotal() を呼び出す前に HistorySelect() または HistorySelectByPosition() 関数を使用して約定と注文の履歴を受信するべきです。

int  HistoryOrdersTotal();

戻り値

int 型の値

注意事項

取引履歴の注文を「ツールボックス」バーの「取引」タブに表示される未決注文 と混乱してはいけません。取り消されたまたはトランザクションにつながった 注文のリストはクライアント端末の「ツールボックス」バーの「履歴」タブで見られます。

例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- 口座の既存のすべての履歴をリクエストする
  if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))
    {
    Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());
    return;
    }
 
//--- リスト内の注文の数を取得し、操作ログに表示する
  int total=HistoryOrdersTotal();
  Print("Number of historical orders on the account: ", total);
  /*
   結果：
  Number of historical orders on the account: 496
  */
 }

参照

HistorySelect()HistoryOrderSelect()HistoryOrderGetTicket()注文プロパティ