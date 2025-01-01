- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectsTotal
この関数は、指定されたチャートの指定されたサブウィンドウで、指定された型を持つオブジェクトの数を返します。
|
int ObjectsTotal(
パラメータ
chart_id
[in] チャート識別子（ 0 は現在のチャート）
sub_window=-1
[in] チャートサブウィンドウの番号。（ 0 はメインウィンドウ、-1 はメインウィンドウを含む全てのサブウィンドウ）
type=-1
[in] オブジェクトの型。値は ENUM_OBJECT 列挙のいずれかです。-1 は全ての型を意味します。
戻り値
オブジェクトの数。
注意事項
この関数は同期呼び出しを使用します。つまり、この関数が呼び出される前にこのチャートのエンキューされたすべてのコマンドの実行が待機されるため、この関数は時間がかかることがあります。チャート上で多数のオブジェクトを操作する場合は、この特徴を考慮する必要があります。
例：
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."