ObjectsTotal

この関数は、指定されたチャートの指定されたサブウィンドウで、指定された型を持つオブジェクトの数を返します。

int ObjectsTotal(

long chart_id,

int sub_window=-1,

int type=-1

);

パラメータ

chart_id

[in] チャート識別子（ 0 は現在のチャート）

sub_window=-1

[in] チャートサブウィンドウの番号。（ 0 はメインウィンドウ、-1 はメインウィンドウを含む全てのサブウィンドウ）

type=-1

[in] オブジェクトの型。値は ENUM_OBJECT 列挙のいずれかです。-1 は全ての型を意味します。

戻り値

オブジェクトの数。

注意事項

この関数は同期呼び出しを使用します。つまり、この関数が呼び出される前にこのチャートのエンキューされたすべてのコマンドの実行が待機されるため、この関数は時間がかかることがあります。チャート上で多数のオブジェクトを操作する場合は、この特徴を考慮する必要があります。

例：