クライアント端末のグローバル変数

これは、グローバル変数を操作するための関数群です。

クライアント端末のグローバル変数は MQL5 プログラムのグローバルスコープで宣言された変数と混乱されてはいけません。

グローバル変数は、最終アクセス後4週間クライアント端末に保存されてから自動的に削除されます。グローバル変数へのアクセスは、新しい値の設定だけではなく読み込みでもあります。

クライアント端末のグローバル変数は、クライアント端末で実行されている全ての MQL5 プログラムから同時にアクセス出来ます。