ObjectDelete

この関数は指定された名称のオブジェクトを指定されたチャートから削除します。

bool ObjectDelete(

long chart_id,

string name

);

パラメータ

chart_id

[in] チャート識別子（ 0 は現在のチャート）

name

[in] 削除されるオブジェクト名

戻り値

この関数は、指定されたチャートのキューにコマンドが正常に追加された場合はtrueを返し、それ以外の場合はfalseを返します。

注意事項

ObjectDelete()では常に非同期呼び出しが使用されます。これが、この関数がチャートキューにコマンドを追加した結果だけを返す理由です。この場合、trueはコマンドが正常にエンキューされたことを意味しますのみで、その実行結果は不明です。

コマンドの実行結果を確認するにはObjectFind()関数またはオブジェクトプロパティをレクエストするObjectGetXXXなどのその他の関数を使用できます。ただし、そのような関数はそのチャートのキューの最後に追加され、（同期呼び出しのために）実行結果を待つため、時間がかかる可能性があります。チャート上で多数のオブジェクトを操作する場合は、この特徴を考慮する必要があります。

オブジェクトの名称が変更された場合、2 つのイベントが同時に形成されます。これらのイベントはエキスパートアドバイザーまたは指標の OnChartEvent() 関数によって処理されます。

古い名称のオブジェクトの削除イベント

新しい名称のオブジェクトの作成イベント

例：