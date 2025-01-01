- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileFlush
入力/出力ファイルのバッファに残っている全てのデータをディスクに書き込みます。
void FileFlush(
パラメータ
file_handle
[in] FileOpen() から戻されたファイル記述子
戻り値
なし
注意事項
ファイルに書き込んだデータは実際にはすぐには見つからないかもしれません。即座にファイルにデータを保存するには FileFlush() 関数を使用します。この関数を使用しない場合、まだディスクに格納されていないデータは FileClose() 関数でファイルが閉じられた時のみに強制的に書き込まれます。
書き込まれたデータが特定の値である時にこの関数を使用する必要があります。この関数の頻繁な呼び出しは、プログラムの動作速度に影響を与える可能性があることに留意すべきです。
FileFlush () 関数はファイルからの読み込みと書き込み操作の間に呼び出される必要があります。
例:
//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する
