MQL5 リファレンスDirectXの操作DXContextSetSize
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextSetSize
DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのフレームサイズを変更します。
|
bool DXContextSetSize(
パラメータ
context
[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル
width
[in] ピクセル単位でのフレーム幅
height
[in] ピクセル単位でのフレームの高さ
戻り値
実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。
注意事項
グラフィックコンテキストのフレームサイズは、フレームレンダリング間でのみ変更する必要があります。