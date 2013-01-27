- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
Pythonとの統合のためのMetaTraderモジュール
MQL5は金融市場での高性能取引アプリケーションの開発向けに設計されており、アルゴリズム取引で使用される他の特殊言語の中では他に類を見ないものです。MQL5プログラムの構文と速度は可能な限りС++に近いもので、 OpenCLならびMS Visual Studioとの統合がサポートされています。また、統計、ファジィ論理、ALGLIBのライブラリも用意されています。MetaEditor開発環境はネイティブで.NETライブラリをサポートしており、「スマート」な関数インポート機能があるため、特別なラッパーを開発する必要がありません。サードパーティ製のC++ DLLも利用できます。 С++ソースコードファイル(CPPとH)はエディタから直接編集してDLLにコンパイルすることができます。これには、ユーザのPCにインストールされているMicrosoft Visual Studioを使用することができます。
Pythonは、スクリプトやアプリケーションを開発するための現代的な高級プログラミング言語で、機械学習、プロセス自動化、ならびにデータ分析および視覚化のための複数のライブラリが含まれます。
Python用MetaTraderパッケージは、MetaTrader 5ターミナルから直接プロセッサ間通信を介して交換データを便利に素早く取得するために設計されています。このようにして受信したデータは、統計計算や機械学習にも使用できます。
コマンドラインからのパッケージのインストール:
pip install MetaTrader5
コマンドラインからのパッケージの更新:
pip install --upgrade MetaTrader5
MetaTrader 5とPythonを統合するための関数
関数
アクション
MetaTrader 5ターミナルとの接続を確立します
指定されたパラメータを使用して取引口座に接続します
MetaTrader 5ターミナルへの以前に確立された接続を閉じます
MetaTrader 5ターミナルバージョンを返します
最後に発生したエラーのデータを返します
現在の口座に関する情報を取得します
接続されているMetaTrader 5ターミナルのステータスとパラメータを取得します
MetaTrader 5ターミナルのすべての金融商品の数を取得します
MetaTrader 5ターミナルのすべての金融商品を取得します
指定した金融商品のデータを取得します
指定した金融商品の最後のティックを取得します
気配値表示ウィンドウで銘柄を選択したり、ウィンドウから銘柄を削除したりします。
MetaTrader5ターミナルを指定された銘柄の市場深度変更イベントにサブスクライブします
指定された銘柄のMarketDepthエントリを特徴とするBookInfoからタプルを返します
MetaTrader5ターミナルの指定された銘柄の板情報変更イベントへの購読をキャンセルします
指定された日以降のバーをMetaTrader 5ターミナルから取得します
指定されたインデックス以降のバーをMetaTrader 5ターミナルから取得します
指定された期間のバーをMetaTrader 5ターミナルから取得します
指定された日以降のティックをMetaTrader 5ターミナルから取得します
指定された期間のティックをMetaTrader 5ターミナルから取得します
アクティブな注文の数を取得します
アクティブな注文を取得します(銘柄またはチケットでフィルターする機能あり)
指定された取引操作を実行するための証拠金を口座通貨で返します
指定された取引操作の利益を口座通貨で返します
必要な取引操作を実行するために充分な資金があるかを確認します
取引操作を実行するリクエストを送信します
ポジションの数を取得します
ポジションを取得します(銘柄またはチケットでフィルターする機能あり)
指定された期間内の取引履歴の注文数を取得します
取引履歴から注文を取得します(チケットまたはポジションでフィルターする機能あり)
指定された期間内の取引履歴の取引数を取得します
取引履歴から取引を取得します(チケットまたはポジションでフィルターする機能あり)
PythonをMetaTrader 5に接続する例
- 最新バージョンのPython 3.8をhttps://www.python.org/downloads/windowsからダウンロードします。
- Pythonをインストールする際には、[Add Python 3.8 to PATH%]のチェックをオンにしてPythonスクリプトをコマンドラインから実行できるようにします。
- MetaTrader 5モジュールをコマンドラインからインストールします。
pip install MetaTrader5
- matplotlibパッケージとpandasパッケージを追加します。
pip install matplotlib
- テストスクリプトを起動します。
from datetime import datetime
- データとチャートを取得します。
[2, 'MetaQuotes-Demo', '16167573']