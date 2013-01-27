Pythonとの統合のためのMetaTraderモジュール

MQL5は金融市場での高性能取引アプリケーションの開発向けに設計されており、アルゴリズム取引で使用される他の特殊言語の中では他に類を見ないものです。MQL5プログラムの構文と速度は可能な限りС++に近いもので、 OpenCLならびMS Visual Studioとの統合がサポートされています。また、統計、ファジィ論理、ALGLIBのライブラリも用意されています。MetaEditor開発環境はネイティブで.NETライブラリをサポートしており、「スマート」な関数インポート機能があるため、特別なラッパーを開発する必要がありません。サードパーティ製のC++ DLLも利用できます。 С++ソースコードファイル(CPPとH)はエディタから直接編集してDLLにコンパイルすることができます。これには、ユーザのPCにインストールされているMicrosoft Visual Studioを使用することができます。

Pythonは、スクリプトやアプリケーションを開発するための現代的な高級プログラミング言語で、機械学習、プロセス自動化、ならびにデータ分析および視覚化のための複数のライブラリが含まれます。

Python用MetaTraderパッケージは、MetaTrader 5ターミナルから直接プロセッサ間通信を介して交換データを便利に素早く取得するために設計されています。このようにして受信したデータは、統計計算や機械学習にも使用できます。

コマンドラインからのパッケージのインストール:

pip install MetaTrader5

コマンドラインからのパッケージの更新:

pip install --upgrade MetaTrader5

MetaTrader 5とPythonを統合するための関数

関数 アクション initialize MetaTrader 5ターミナルとの接続を確立します login 指定されたパラメータを使用して取引口座に接続します shutdown MetaTrader 5ターミナルへの以前に確立された接続を閉じます version MetaTrader 5ターミナルバージョンを返します last_error 最後に発生したエラーのデータを返します account_info 現在の口座に関する情報を取得します terminal_Info 接続されているMetaTrader 5ターミナルのステータスとパラメータを取得します symbols_total MetaTrader 5ターミナルのすべての金融商品の数を取得します symbols_get MetaTrader 5ターミナルのすべての金融商品を取得します symbol_info 指定した金融商品のデータを取得します symbol_info_tick 指定した金融商品の最後のティックを取得します symbol_select 気配値表示ウィンドウで銘柄を選択したり、ウィンドウから銘柄を削除したりします。 market_book_add MetaTrader5ターミナルを指定された銘柄の市場深度変更イベントにサブスクライブします market_book_get 指定された銘柄のMarketDepthエントリを特徴とするBookInfoからタプルを返します market_book_release MetaTrader5ターミナルの指定された銘柄の板情報変更イベントへの購読をキャンセルします copy_rates_from 指定された日以降のバーをMetaTrader 5ターミナルから取得します copy_rates_from_pos 指定されたインデックス以降のバーをMetaTrader 5ターミナルから取得します copyrates_range 指定された期間のバーをMetaTrader 5ターミナルから取得します copy_ticks_from 指定された日以降のティックをMetaTrader 5ターミナルから取得します copy_ticks_range 指定された期間のティックをMetaTrader 5ターミナルから取得します orders_total アクティブな注文の数を取得します orders_get アクティブな注文を取得します(銘柄またはチケットでフィルターする機能あり) order_calc_margin 指定された取引操作を実行するための証拠金を口座通貨で返します order_calc_profit 指定された取引操作の利益を口座通貨で返します order_check 必要な取引操作を実行するために充分な資金があるかを確認します order_send 取引操作を実行するリクエストを送信します positions_total ポジションの数を取得します positions_get ポジションを取得します(銘柄またはチケットでフィルターする機能あり) history_orders_total 指定された期間内の取引履歴の注文数を取得します history_orders_get 取引履歴から注文を取得します(チケットまたはポジションでフィルターする機能あり) history_deals_total 指定された期間内の取引履歴の取引数を取得します history_deals_get 取引履歴から取引を取得します(チケットまたはポジションでフィルターする機能あり)

PythonをMetaTrader 5に接続する例

最新バージョンのPython 3.8を https://www.python.org/downloads/windows からダウンロードします。 Pythonをインストールする際には、[Add Python 3.8 to PATH%]のチェックをオンにしてPythonスクリプトをコマンドラインから実行できるようにします。 MetaTrader 5モジュールをコマンドラインからインストールします。

pip install MetaTrader5

matplotlibパッケージとpandasパッケージを追加します。

pip install matplotlib

pip install pandas

テストスクリプトを起動します。

from datetime import datetime

import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

from pandas.plotting import register_matplotlib_converters

register_matplotlib_converters()

import MetaTrader5 as mt5



# MetaTrader 5に接続する

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed")

mt5.shutdown()



# 接続状態とパラメータをリクエストする

print(mt5.terminal_info())

# MetaTrader 5バージョンについてのデータを取得する

print(mt5.version())



# EURAUDから1,000ティックをリクエストする

euraud_ticks = mt5.copy_ticks_from("EURAUD", datetime(2020,1,28,13), 1000, mt5.COPY_TICKS_ALL)

# AUDUSDから2019.04.01 13:00 - 2019.04.02 13:00のティックをリクエストする

audusd_ticks = mt5.copy_ticks_range("AUDUSD", datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13), mt5.COPY_TICKS_ALL)



# 数々の方法で異なる銘柄からバーを取得する

eurusd_rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,28,13), 1000)

eurgbp_rates = mt5.copy_rates_from_pos("EURGBP", mt5.TIMEFRAME_M1, 0, 1000)

eurcad_rates = mt5.copy_rates_range("EURCAD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13))



# MetaTrader 5への接続をシャットダウンする

mt5.shutdown()



#データ

print('euraud_ticks(', len(euraud_ticks), ')')

for val in euraud_ticks[:10]: print(val)



print('audusd_ticks(', len(audusd_ticks), ')')

for val in audusd_ticks[:10]: print(val)



print('eurusd_rates(', len(eurusd_rates), ')')

for val in eurusd_rates[:10]: print(val)



print('eurgbp_rates(', len(eurgbp_rates), ')')

for val in eurgbp_rates[:10]: print(val)



print('eurcad_rates(', len(eurcad_rates), ')')

for val in eurcad_rates[:10]: print(val)



#PLOT

# 取得したデータからDataFrameを作成する

ticks_frame = pd.DataFrame(euraud_ticks)

# 秒での時間をdatetime形式に変換する

ticks_frame['time']=pd.to_datetime(ticks_frame['time'], unit='s')

# チャートにティックを表示する

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['ask'], 'r-', label='ask')

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['bid'], 'b-', label='bid')



# 凡例を表示する

plt.legend(loc='upper left')



# ヘッダを追加する

plt.title('EURAUD ticks')



# チャートを表示する

plt.show()

データとチャートを取得します。

