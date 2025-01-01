- initialize
copy_rates_from_pos
指定されたインデックス以降のバーをMetaTrader 5ターミナルから取得します。
|
copy_rates_from_pos(
パラメータ
symbol
[in] 金融商品名(例: EURUSD)。名前なし必須パラメータ。
timeframe
[in] バーがリクエストされている時間枠で、TIMEFRAME列挙からの値で設定されます。名前なし必須パラメータ。
start_pos
[in] データがリクエストされているバーの初めのインデックス。バーは現在から過去へ番号付けられるので、現在のバーは「ゼロバー」です。名前なし必須パラメータ。
count
[in] 受信するバーの数名前なし必須パラメータ。
戻り値
バーを名前付きのtime、open、high、low、close、tick_volume、spread、real_volume列を持つNumPy配列として返します。エラーの場合はNoneを返します。エラーに関する情報はlast_error()を使用して取得できます。
注意事項
詳細はCopyRates()関数をご覧ください。
MetaTrader 5ターミナルは、チャート上でユーザが利用できる履歴内でのみバーを提供します。ユーザが使用できるバーの数は「Max. bars in chart」パラメータで設定されます。
例：
|
from datetime import datetime
参照
CopyRates、copy_rates_from、copy_rates_range、 copy_ticks_from、copy_ticks_range