指定されたチャートの次のチャート識別子を返します。

long  ChartNext(
  long  chart_id      // チャート識別子
  );

パラメータ

chart_id

[in]  チャート識別子。0 は、現在のチャートを意味せず、「1 番目のチャート識別子を返す」という意味です。

戻り値

Chart ID。これがチャートリストの最後である場合は -1。

例:

//--- チャート識別子の変数
  long currChart,prevChart=ChartFirst();
  int i=0,limit=100;
  Print("ChartFirst =",ChartSymbol(prevChart)," ID =",prevChart);
  while(i<limit)// チャートは 100 以上は開かれていないはず
    {
     currChart=ChartNext(prevChart); // 前のチャート識別子を使用して、新しいチャート識別子を取得する
    if(currChart<0) break;         // チャートリストの終わりに達した
    Print(i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
     prevChart=currChart;// ChartNext() のために現在のチャート識別子を保存する
     i++;// カウンタを増加させることを忘れない
    }