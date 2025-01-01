MQL5 リファレンスチャート操作ChartNext
ChartNext
指定されたチャートの次のチャート識別子を返します。
long ChartNext(
パラメータ
chart_id
[in] チャート識別子。0 は、現在のチャートを意味せず、「1 番目のチャート識別子を返す」という意味です。
戻り値
Chart ID。これがチャートリストの最後である場合は -1。
例:
//--- チャート識別子の変数