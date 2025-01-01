ドキュメントセクション
CLSetKernelArgMem

OpenCL バッファを OpenCL 関数のパラメータとして設定します。

bool  CLSetKernelArgMem(
  int  kernel,          // OpenCL プログラムカーネルのハンドル
  uint arg_index,        // OpenCL 関数の引数の番号
  int  cl_mem_handle     // OpenCL バッファハンドル
  );

パラメータ

kernel

[in]  OpenCL プログラムカーネルのハンドル

arg_index

[in]  OpenCL 関数の引数の番号（番号付けはゼロから）

cl_mem_handle

[in]  OpenCL バッファハンドル

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。