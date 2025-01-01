MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLSetKernelArgMem
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLSetKernelArgMem
OpenCL バッファを OpenCL 関数のパラメータとして設定します。
bool CLSetKernelArgMem(
パラメータ
kernel
[in] OpenCL プログラムカーネルのハンドル
arg_index
[in] OpenCL 関数の引数の番号（番号付けはゼロから）
cl_mem_handle
[in] OpenCL バッファハンドル
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。