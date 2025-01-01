//--- スクリプトの起動時に入力パラメータのウィンドウを表示する

#property script_show_inputs

//--- フィルタ

input string InpFilter="*";

//+------------------------------------------------------------------+

//| スクリプトプログラムを開始する関数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name;

int i=1;

//--- ローカルフォルダのルートで検索ハンドルを受け取る

long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);

//--- FileFindFirst() の実行が成功したかをチェックする

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- 渡された文字列がファイル名かディレクトリ名かをループでチェックする

do

{

ResetLastError();

//--- ファイルであれば trueを返し、ディレクトリであればエラーを生成する

FileIsExist(file_name);

PrintFormat("%d : %s name = %s",i,GetLastError()==5018 ? "Directory" : "File",file_name);

i++;

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- 検索ハンドルを閉じる

FileFindClose(search_handle);

}

else

Print("Files not found!");

}