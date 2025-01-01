- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
PeriodSeconds
この関数は期間中の秒数を返します。
|
int PeriodSeconds(
パラメータ
period=PERIOD_CURRENT
[in] ENUM_TIMEFRAMES列挙からのチャート期間。パラメータが指定されていない場合は、プログラムが実行されている現在のチャートの期間の秒数を返します。
戻り値
選択した期間の秒数
例：
|
//--- 入力パラメータ
参照