DXShaderTexturesSet

シェーダーテクスチャを設定します。

bool  DXShaderTexturesSet(
  int         shader,         // シェーダーハンドル
  const  int& textures[]     // 構造体ハンドルの配列
  );

パラメータ

shader

[in] DXShaderCreate()で作成されたシェーダーのハンドル

textures[]

[in] DXTextureCreate()を使用して作成されたテクスチャハンドルの配列

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。

注意事項

テクスチャ配列のサイズは、シェーダーコードで宣言されたTexture2Dオブジェクトの数と等しくする必要があります。