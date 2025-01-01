- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
IntegerToString
この関数は、整数型の値を指定された長さの文字列に変換し、取得された文字列を返します。
|
string IntegerToString(
パラメータ
number
[in] 変換される数
str_len=0
[in] 文字列の長さ。結果の文字列が指定より長い場合、文字列は短くされません。結果の文字列が指定より短い場合には、フィラーシンボルが左側に追加されます。
fill_symbol=' '
[in] フィラーシンボル。デフォルトではスペース。
戻り値
文字列
例：
|
#define DATA_TOTAL 1001
