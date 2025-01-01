ドキュメントセクション
IntegerToString 

IntegerToString

この関数は、整数型の値を指定された長さの文字列に変換し、取得された文字列を返します。

string  IntegerToString(
  long    number,              // 数
  int    str_len=0,          // 結果の文字列の長さ
  ushort  fill_symbol=' '      // フィラー
  );

パラメータ

number

[in]  変換される数

str_len=0

[in]  文字列の長さ。結果の文字列が指定より長い場合、文字列は短くされません。結果の文字列が指定より短い場合には、フィラーシンボルが左側に追加されます。

fill_symbol=' '

[in]  フィラーシンボル。デフォルトではスペース。

戻り値

文字列

 

例：

#define DATA_TOTAL 1001
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- DATA_TOTALによるループ内でインデックス100の倍数を持つ行を表示する
//--- 文字列は4文字の形式でインデックス値を表示する
//--- 文字列の長さが4文字未満の場合、文字列内のループインデックスの値の前に
//--- 先行ゼロが付けられる
  for(int i=0; i<DATA_TOTAL; i++)
    {
    if(i%100==0)
        Print("Converted index value: ",IntegerToString(i,4,'0'));
    }
  /*
  結果：
  Converted index value: 0000
  Converted index value: 0100
  Converted index value: 0200
  Converted index value: 0300
  Converted index value: 0400
  Converted index value: 0500
  Converted index value: 0600
  Converted index value: 0700
  Converted index value: 0800
  Converted index value: 0900
  Converted index value: 1000
  */
 }

参照

StringToInteger