ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスOpenCL 操作CLBufferFree 

CLBufferFree

OpenCL バッファを削除します。

void  CLBufferFree(
  int  buffer    // OpenCL バッファハンドル
  );

パラメータ

buffer

[in]  OpenCL バッファハンドル

戻り値

なし。内部エラーの場合 _LastError の値が変更されます。エラー情報を取得するには、GetLastError() 関数が呼ばれます。