- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
チャート操作
チャートプロパティを設定するための関数（ChartSetInteger、ChartSetDouble、 ChartSetString）は非同期で、チャートに更新コマンドを送信するために使用されます。これらの関数が正常に実行された場合、コマンドはチャートイベントの共通キューに含まれます。チャートプロパティの変更は、このチャートのイベントキューの処理とともに実装されます。
したがって、非同期関数を呼び出した後のチャートの即座の更新は期待できません。チャートの外観とプロパティを強制的に更新するにはChartRedraw()関数を使用します。
|
関数
|
アクション
|
指定されたファイルの特定のテンプレートをチャートに適用します。
|
チャートの設定を指定された名称のテンプレートに保存します。
|
指標が描画されるサブウィンドウの数を返します。
|
チャートの座標を時間/価格表現からX とYの座標に変換します。
|
チャートの座標をX とYの座標から時間/価格表現に変換します。
|
指定された銘柄と期間で新しいチャートを開きます。
|
指定されたチャートを閉じます。
|
クライアント端末の最初のチャートのIDを返します。
|
指定されたチャートの次のチャート識別子を返します。
|
指定されたチャートの銘柄名を返します。
|
指定されたチャートの期間値を返します。
|
指定されたチャートの強制再描画を呼び出します。
|
指定されたチャートのプロパティに double 値を設定します。
|
指定されたチャートのプロパティに整数値（datetime、int、color、bool または char ）を設定します。
|
指定されたチャートのプロパティに文字列値を設定します。
|
指定されたチャートのプロパティの double 値を返します。
|
指定されたチャートのプロパティの整数値を返します。
|
指定されたチャートのプロパティの文字列値を返します。
|
チャート内の指定された位置を基準に指定された足数によって指定されたチャートのシフトを実行します。
|
現在のチャートの ID を返します。
|
指定されたハンドルと指標を指定されたチャートウィンドウに追加します。
|
指定された名称の指標を指定されたチャートウィンドウから削除します。
|
指定されたチャートウィンドウで短縮名によって指定された指標ハンドルを返します。
|
指定されたチャートの指標のリスト内の数によって指標の短縮名を返します。
|
指定されたチャートウィンドウに適用された全ての指標の数を返します。
|
エキスパートアドバイザーやスクリプトがドロップされたサブウィンドウチャートの番号（インデックス）を返します。
|
エキスパートアドバイザーやスクリプトがドロップされたチャートのポイントの価格座標を返します。
|
エキスパートアドバイザーやスクリプトがドロップされたチャートのポイントの時間座標を返します。
|
エキスパートアドバイザーやスクリプトがドロップされたチャートのポイントの X 座標を返します。
|
エキスパートアドバイザーやスクリプトがドロップされたチャートのポイントの Y 座標を返します。
|
指定されたチャートの銘柄値と期間を変更します。
|
指定された拡張子に応じてGIF、PNGまたはBMP形式で現在のチャートのスクリーンショットを提供します。