- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayIsSeries
この関数は配列が時系列であるかどうかをチェックします。
bool ArrayIsSeries(
パラメータ
array[]
[in] チェックされた配列
戻り値
チェックされた配列が時系列の場合は true、それ以外の場合は false を返します。OnCalculate() 関数にパラメータとして渡された配列は ArrayGetAsSeries() によって要素アクセスの順序をチェックしれなければいけません。
例:
#property indicator_chart_window
